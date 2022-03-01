Avrupa Voleybol Konfederasyonu’ndan Rusya ve Belarus kararı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Rusya ve Belarus voleybol milli takımlarına sportif yaptırım uygulanacağını açıkladı.

CEV tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'un milli takım, kulüp ile hakemlerinin uluslararası müsabakalara katılamayacağı, plaj ve kar voleybolu sporcularının da organizasyonlarda yer alamayacağı belirtildi.

To avoid any confusion, please see the additional information: "all Russian and Belarusian national teams, clubs, officials and Beach Volleyball and Snow Volleyball athletes are not eligible to participate in any CEV events until further notice". — European Volleyball (@CEVolleyball) March 1, 2022

Öte yandan, Rusya ve Belarus Voleybol Federasyonu yetkililerinin ise CEV'deki üyeliklerinin askıya alındığı ifade edildi.

Herhangi bir karışıklığı önlemek için yapıldığı belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan açıklamada, "Rusya ve Belarus voleybol milli takımlarıyla birlikte kulüpler, yetkililer ve plaj ile kar voleybolu sporcularının bir sonraki duyuruya kadar herhangi bir CEV etkinliğine katılmaya uygun olmadıkları" vurgulandı.

Öte yandan ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek 2022 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası ev sahipliğinin de Rusya'dan alındığı bildirildi.