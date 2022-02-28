CSKA Moskova basketbol takımında 7 ayrılık

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda art ardına ayrılık haberleri geliyor. CSKA'dan yapılan açıklamada Tornike Shengelia, Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann ve Joel Bolomboy'un kulüpten ayrıldığı duyuruldu. Kevin Hackett ve Devin Pangos'un da kulüpten ayrılacağı söyleniyor.