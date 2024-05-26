A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tarifeli uçak: 'Bize gelince ekonomi'

Türk Hava Yolları (THY), Milletler Ligi maçları için ABD'ye giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tarifeli uçakta ekonomi sınıfından koltuk tahsis etti.

Milli sporcular ise söz konusu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Geçen sene Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkeye yine tarifeli uçakla dönüş gerçekleştirmişti.

Tarifeli uçakla yolculuk ilk değil

A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde şampiyon olarak, üç kupa birden kazandı. Ancak Milli takım, başarılarının yanı sıra gerici saldırılar, hedef göstermeler ve yeterli imkanların sunulmamasıyla da sıkça gündeme geldi.

2023 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Fakat milli oyuncular, şampiyonanın ardından ülkeye tarifeli uçakla geri dönüş yaptı. Kısa bir süre sonra Dünya Kupası için Japonya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yine tarifeli uçakla yolculuk yaptı.

Özellikle aynı dönemde, son yıllardaki tek başarısı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olan Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'na, Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçı için özel uçak tahsis edilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Milli oyunculardan tepki

Millet Ligi için bugün ABD'ye giden A Milli Voleybol Takımı'na yine tarifeli uçak tahsis edildi. Ekonomi sınıfında yolculuk yapan millilerin, başka sıralarda bulunan ayrı koltuklarda seyahat ettiği görüldü.

Milli sporcular ise söz konusu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Uçakta çektiği fotoğrafı paylaşan Ebrar Karakurt, fotoğrafa, "13 saatlik Amerika yolculuğumuza ekonomi bölümünde başlamış bulunmaktayız! Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi!" notunu düştü.

"13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" paylaşımında bulunan takım kaptanı Eda Erdem ise paylaşımında Türk Hava Yolları'nı etiketledi.

Zehra Güneş de Türk Hava Yolları'nı etiketlediği paylaşımına "Teşekkürler Türk Hava Yolları. En azından koridor ayırmışsınız" notunu düştü.