A Milli Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı 3-2 yenerek finale çıktı.

Haber Merkezi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Milli Takım, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyona da adını finale yazdırdı.