2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Milli Takım, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyona da adını finale yazdırdı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yekta Armanc Hatipoğlu
Haber Merkezi
Orhan Gökdemir
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
A Milli Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı 3-2 yenerek finale çıktı.
Haber Merkezi
2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Milli Takım, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyona da adını finale yazdırdı.