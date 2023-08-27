A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

Haber Merkezi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.