2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.
Haber Merkezi
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.