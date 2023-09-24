A Milli Kadın Voleybol Takımı 7'de 7 yaptı: Namağlup tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 yenerek Olimpiyat elemelerini namağlup tamamladı ve ikinci kez üst üste Olimpiyatlar'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün aldığı Japonya galibiyetiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkını garantilemişti, ancak Belçika galibiyetiyle seriyi sürdürmeyi başardı. Söz konusu galibet, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üst üste kazandığı 22. karşılaşma oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nu namağlup lider olarak tamamladı.