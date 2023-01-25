Milli Güvenlik Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride "NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir" denildi.

Bildiride öne çıkan diğer noktalar şöyle:

  • [Yunanistan] Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.
  • İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır.
  • [İsveç-Finlandiya] Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.
  • Din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan eylemleri teşvik ve himaye edenlerin nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır.

Haber

Sosyalist Güç Birliği: Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz!