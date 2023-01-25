Milli Güvenlik Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride "NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir" denildi.
Bildiride öne çıkan diğer noktalar şöyle:
- [Yunanistan] Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.
- İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır.
- [İsveç-Finlandiya] Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.
- Din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan eylemleri teşvik ve himaye edenlerin nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır.