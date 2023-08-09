Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: 7 maddelik bildiri yayınlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi.

Saray'daki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Erdoğan, toplantı öncesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı" verdi.

'Karadeniz'de gerginliğin tırmanması kimsenin menfaatine değil'

MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından bildiri yayımlandı.

7 maddelik bildiride, toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgeye yönelik muhtemel etkilerinin etraflıca ele alındığı, Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı kaydedildi.

Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulan bildiride, tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bildiride, Afrika kıtasının meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıtanın sahiplerince bulunabileceği söylendi.

İklim değişikliğinin, düzensiz göçlerden sosyal buhranlara, iç karışıklıklardan devletler arası çatışmalara kadar pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde durulduğu belirtilen bildiride, meseleye ancak uluslararası toplumun adil ve samimi gayreti ile işbirliğinin çözüm getirebileceği belirtildi.