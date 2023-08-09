Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlar başta olmak üzere, "stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları"nın ele alınması bekleniyor.

AA'nın aktardığına göre sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmelerin görüşüleceği tahmin ediliyor.

Toplantıda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.