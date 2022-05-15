Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Otomobiliyle çarptığı yayanın yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan milli güreşçi Rıza Kaya Alp çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün gece Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki TIR da Dolgunyürek’e çarptı. Olay sonrası Dolgunyürek yaşamını yitirdi.

Adliye çıkışı açıklama yapan Kayaalp, “Öncelikle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum. Tabi ki istemediğimiz bir olay oldu, bundan dolayı da üzgünüm. Elimde olan bir şey yoktu. Üzgünüm adli süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde avukatlarım da gereken açıklamayı yapacak” dedi.

Kayaalp'le birlikte gözaltına alınan Necmi Şahin de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.