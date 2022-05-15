Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü

Yozgat'ta saat 21.00 sıralarında E- 88 yolu Çalatlı köyü geçişinde kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki Ertuğrul Dolgunyürek’e çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e N.Ş.’nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı TIR da çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Dolgunyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rıza Kayaalp ile TIR sürücüsü N.Ş., ifade vermek üzere emniyet merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.