Milli Gazete'den CHP'ye gericilik tavsiyesi: 'Kılıçdaroğlu'nu bitirme planı' diye duyurdular

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, "Cumhuriyet gazetesinden CHP’ye darbe! Kılıçdaroğlu'nu bitirme planı" başlıklı bir habere imza attı.

6'lı ittifakın gerici karakterinin daha baskın olmasını isteyen gazete, haberinde CHP yönetimini aklarken, gericilik karşıtı haberlerin CHP'ye zarar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de 6 partinin genel başkanı bir masa etrafında toplanıp Türkiye’nin sorunlarını çözmeye niyetlenmişken Sözcü gazetesi ve CHP yanlısı gözüken bazı yazarlar bu normalleşmeyi kabul edemedi. Cumhuriyet gazetesi İslamiyet’e karşı tutumunu ortaya koyarken Can Ataklı ise dua eden askerin cezalandırılmasını istedi.

Havuz medyası diye tabir edilen Ak Parti hükümetine yakın medya kuruluşları Cumhuriyet'in verdiği pası değerlendirmeden edemedi. Yapılan İslam karşıtı haberleri "CHP'li medya" başlığı altında okuyucularına sundu.

Siyaset uzmanları, CHP yönetiminin Türkiye’de kendileriyle ilgili tabulaşan kötü düşünceleri kırmaya çalıştığını dile getirirken Cumhuriyet gazetesi ve bazı bağnaz yazarların bu anlayışla CHP’ye en büyük kötülüğü yaptıklarını dile getiriyor."