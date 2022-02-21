Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde teğmenden dua

Bir teğmenin Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde mezuniyet duası ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Teğmenin, MSÜ kürsüsünde önce tekmil verdikten sonra dua ettiği görüntüler üzerine Bakanlık, “O videoyu ailesine göndermiş” dedi.

‘Teğmenden tören kürsüsünde salavat...’

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, teğmenin, MSÜ kürsüsünde önce tekmil verdikten sonra dua ettiği görüntüler büyük tartışma yarattı.

Görüntülerde teğmenin, salavat getirdikten sonra, “Yarabbi her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor. İşte bizler de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Yarabbi almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle” ifadelerini kullandığı görüldü.

Konuya dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise teğmenin Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde ettiği duanın görüntülerinin herhangi bir törene ait olmadığını bildirirken, askerin kürsüde edilen duanın video görüntülerini çektikten sonra kendi ailesine gönderdiğini söyledi.

‘Emir ve talimatlar neyi gerektiriyorsa o yapılır...’

Öte yandan, görüntülerin askerin ailesi tarafından paylaşıldığını bildiren yetkililer, teğmenle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine, “Emir talimatlar neyi gerektiriyorsa yapılıyor” ifadelerini kullandı.