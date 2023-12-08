Milli Gazete yazarının oğlunu öldüren katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı öldürdükten sonra parçalara ayırarak derin dondurucuda saklayan şüpheli Hakan Öztürk hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Hakan Öztürk’ün ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi.

İstanbul Fatih'te, Muhammed Nuh Kasadar'ı iple boğduktan sonra cesedini parçalara ayırarak derin dondurucuda saklayan ve ailesinden 40 bin dolar fidye isteyen şüpheli Hakan Öztürk hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iddianamede ifadesine yer verilen Hakan Öztürk, Ömer Faruk Kasadar'a ait ravzakitap isimli işyerinde 2 buçuk yıl çalıştığını, mesai ücretinin verilmediğini, kendisini kullandıklarını düşündüğünü ve işten ayrıldığını söylediği kaydedildi. Muhammed ile aralarının iyi olduğunu, olay tarihinden yaklaşık iki hafta önce kedi almak için Muhammed'ten yardım istediğini anlattığı belirtildi. Olay günü Muhammed ile buluşup yemek yedikten sonra eve gittiklerini, Muhammed’in kredi kartıyla telefon aldığını, fiyatının yarısını abisinden alacağını söylemesi üzerine kendisinin “para vermez o anasını s*” diyerek küfrettiğini, bunun üzerine kavga ettiklerini ve Muhammed'i iple boğarak öldürdüğünü, kira borcu olduğu için de fidye istemeye karar verdiğini söylediği iddianamede yer aldı.

Hakan Öztürk, devamında cesedi nasıl parçaladığını detaylarıyla anlattı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Öztürk'ün, ''tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.