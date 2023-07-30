A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde, ev sahibi Katar ile başkent Doha'daki Aspire Salonu'nda karşılaştı
Katar’ı 3-2 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.
Emre Alım - Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yusuf Yavuz
Haber Merkezi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Challenger Kupası şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.
Haber Merkezi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde, ev sahibi Katar ile başkent Doha'daki Aspire Salonu'nda karşılaştı
Katar’ı 3-2 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.