Milli Eğitim Müdürü 25 gün sonra görevden alındı: AKP rahatsız olunca...

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’in başka bir kurumda görevlendirilmesi sonrası 25 gün önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Bülent Altıntaş gece yarısı görevinden alındı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Altıntaş’ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Serkan Gür atandı.

'İl yönetimi etkili oldu' iddiası

Altıntaş’ın görevden alınmasında AKP Bursa il yönetiminin etkili olduğu iddia edildi. Öte yandan bazı AKP’li yöneticilerin de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in atamalarından rahatsız olduğu ileri sürüldü.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in görevinden alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Özer'e, "görev değişikliklerinde istişare yapma" çağrısında bulunmuştu.