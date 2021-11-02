CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranının 2012’den 2021’e yüzde 5,8 düştüğünü belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesini değerlendiren Kaya, “Öğrenciyi okuldan uzaklaştırmak, laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimden uzaklaştırmak için kurulan bir kadro var. Bu kadro, kız çocuklarının okula gitmesindeki azaltmanın ana nedenidir. Mili Eğitim Bakanlığı’nı tarikatlar paylaşmış ve tarikatların yönetimine devredilmiştir. Şu anda Millî Eğitim Bakanlığı’nı yöneten Mahmut Özer değil tarikatlar” dedi.

Ders kitaplarını hazırlamak gibi önemli göreve sahip olan Talim ve Terbiye Kurulu'na harf devrimine karşı makale yazan Mustafa Gündüz'ün atandığını anımsatan Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

“Harf Devrimi’ne karşı çıktığını söylüyor. Hilafeti savunuyor… Öğrenciyi okuldan uzaklaştırmak, laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimden uzaklaştırmak için kurulan bir kadro var. Bu kadro kız çocuklarının okula gitmesindeki azaltmanın ana nedenidir. Mili Eğitim Bakanlığı’nı tarikatlar paylaşmış ve tarikatların yönetimine devredilmiştir. Nur Cemaati’nin Nakşibendi Kolu Hayrat Vakfı; TÜRGEV, TÜGVA, Süleymancılar, Ensar Vakfı, İnsan Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti… Bunlar kendi aralarında Milli Eğitim Bakanlığı’nı, il milli eğitim müdürlükleri ile ilçe eğitim müdürlüklerini parsel parsel hale getirmiş durumdalar. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’nı yöneten Mahmut Özer değil tarikatlar.” (ANKA)