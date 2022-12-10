Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlarla imzaladığı protokolleri uzattı

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) cemaatlerle imzaladığı protokolleri sessiz sedasız bir şekilde uzattığı ortaya çıktı.

MEB’in 2017’de, çocuk istismarlarına ilişkin haberler ile gündeme gelen Ensar Vakfı'yla ve İlim Yayma Cemiyeti’yle imzaladığı protokollerde değişikliğe gittiği, artık Ensar ve İlim Yayma’nın önereceği eğitimcilere öncelik verileceğini, ücretlerinin ise MEB tarafından karşılanacağını gündeme gelmişti.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün bu kez Nurcuların Yazıcılar grubuna yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı’yla “eğitimde işbirliği protokolü” imzaladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sefa Uyar'ın haberine göre, 1 Eylül’de imzalanan protokolde, MEB ve Hayrat Vakfı işbirliğinde Osmanlıca kurs ve seminerleri ile yarışmaların yanı sıra Kuran kursları ve okullarda “başat değerler eğitimine” ilişkin kurs ve seminerleri, yaz okulları düzenlenebilecek. Tanıtımların organizasyonunu bakanlık üstlenecek.

Kurslarda görev almak üzere vakfın önerdiği eğiticilere öncelik verilecek. Kurslar, vakıf tarafından sağlanan yerlerde, yani halk eğitim merkezlerinin dışında da gerçekleştirilebilecek.