Aralarında istismarla gündeme gelen cemaat de var: MEB'in işbirliği yaptığı dini yapılar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "işbirliği anlaşmaları"yla okulların kapısını dini cemaatlere ardına kadar açtı. Aralarında İsmailağa Cemaati ve Nur Cemaati’nin de yer aldığı dini yapıların öğrencilere ulaşması, protokoller yoluyla sağlandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MEB’in cemaat, tarikat ve iktidara yakınlığı ile bilinen derneklere okulların kapısını ardına kadar açan protokollerinden bazıları şunlar:

Nur Cemaati’ne yakın vakıflar

Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı ile “Osmanlı Türkçesi” bahanesiyle “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalanırken vakfın MEB’e milli eğitim müdürlüğü ile koordineli çalışacağı bildirildi.

MEB, Hizmet Vakfı ve TÜRGEV ile 2017 yılında imzaladığı protokollerin süresini de sessiz sedasız uzattı. Hizmet Vakfı’yla imzalanan, “Değerler Eğitimi” protokolünün süresi Temmuz 2020’ye, TÜRGEV ile imzalanan, “Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel Kurslar Düzenlenmesi” protokolünün süresi ise Kasım 2019’a kadar uzatıldı.

Binalar Okçular Vakfı'nın emrinde

MEB, çıtayı Okçular Vakfı ile yaptığı anlaşmayla daha da yükseğe koydu. Çok sayıda AKP’li ismin yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bulunan salon, vakfın kullanımına açıldı.

Dini vakıf ve derneklerle işbirliği ısrarı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini de cesaretlendirdi. Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Siverek Öğrenci Derneği’nin ortaokul ve lise öğrencileri için bilgi yarışması düzenleme talebine onay verdi.

Nakşibendi Tarikatı'na bağlı yapılar bile var

Nakşibendi Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Server Yaşam Vakfı, MEB izniyle okullarda bilgi yarışması düzenledi. Yarışma için hazırlanan kitapta skandal ifadeler yer aldı.

Milli eğitim müdürlükleri tarafından okulları cemaat ve tarikatlara açan, “Değerler Eğitimi” protokolleri kapsamında da bazı okullar derneklere tahsis edildi. Nakşibendi Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Erenköy Cemaati’nin kurduğu Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na bağlı Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne tahsis edilen okulda 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklara, “Kovanda bal programı” adı altında eğitim verildi.