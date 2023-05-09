Milli Eğitim Bakanı'ndan yaz okulu açıklaması

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz aylarında öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini söyleyerek yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı.

Bakan Özer, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl tüm Türkiye'yi derinden üzen 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine öncelik verileceğini belirtti.

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Özer, bu kursların 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar verileceğini, bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkânı sağlanacağını kaydetti.

Yaz tatili dönemi ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak diğer çalışmaları anlatan Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yasam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak. Ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yine bu tarihler arasında destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek. Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bilim ve sanat alanlarında hazırlanan atölye programları çerçevesinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacak."

Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Afet bölgesinde şartları uygun olan okullarımız ile ülke genelindeki kurumlarımızın bina ve eklentileri (laboratuvar, EBA destek noktaları, spor salonları, kütüphane vb.) öğrencilerimizin kullanımına açık olacak. Okul öncesi eğitim çağında bulunan tüm öğrencilerimize yönelik anaokullarımızda ve ana sınıflarımızda yaz eğitimleri başlatılacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yaygın eğitim kursları açılarak kurs faaliyetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılında afet bölgesinde yer alan on bir ilimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak programlar 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sürdürülecek. Okullarımızda gerçekleştirilecek eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme kayıpları belirlenerek bu kayıpların giderilmesinde destekleme ve yetiştirme kursları ve ilkokullarda da yetiştirme programı kapsamında faaliyetler düzenlenecek." (AA)