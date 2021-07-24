Milli Eğitim Bakanı: Yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah

Milli Eğitim Bakanı, yeni eğitim-öğretim yılı dönemine Eylül ayında başlamayı düşündüklerini duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız" açıklaması yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Selçuk "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" diye yazdı.

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