Milli Eğitim Bakanı Urfa'da: Şaibeli müdüre protestoya bu kez TÜGVA engeli

Ensar Vakfı'nda 45 çocuğun cinsel istismarıyla ilgili davada hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmıştı.

24 yaşındaki psikolog Emine Gizem Çetiner 14 gündür il milli eğitim müdürlüğü önünde tek başına oturma eylemi yaparak Sultanoğlu'nun atanmasını protesto ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün Şanlıurfa'yı ziyaret edeceğini öğrenen Çetiner, sabah erken saatlerde müdürlük önüne giderek bakanla görüşmek istedi.

Ancak Tekin'in programında müdürlük ziyareti bulunmadığını öğrenen Çetiner, bu kez Bakan Tekin'in İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacağı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önüne gitti.

Burada eylemine devam etmesi engellenen ve bakanla görüştürülmeyen Psikolog Çetiner polis tarafından binanın önünden itilerek uzaklaştırıldı.

soL'a konuşan Çetiner bunun üzerine elindeki döviz ve pankartla karşı kaldırıma geçtiğini dile getirdi. Bu kez de burada bulunan TÜGVA Şanlıurfa İl Temsilciliği yöneticileri Çetiner'i engellemeye çalıştı.

Çetiner kendisini TÜGVA Şanlıurfa İl Temsilciliği yöneticisi olarak tanıtan kişinin pankartı kaldırmasını, kaldırımda durmamasını istediğini belirterek, gazeteciler gittiğinde tutumunu sertleştirdiğini dile getirdi. Çetiner rahatsız edilerek kaldırımda durmasının engellendiğini söyledi.

Asım Sultanoğlu gibi cinsel istismarla ilgili bir davada soruşturma geçirmiş bir kişinin il milli eğitim müdürü olarak atanmasının istismar vakalarının zaten çok yoğun olduğu Şanlıurfa için büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Çetiner, günlerdir tek başına sürdürdüğü eyleme destek olunması çağrısında bulundu.