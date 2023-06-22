Milli Eğitim Bakanı Tekin’in ‘arkadaşları’ bakan yardımcısı oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bakan yardımcısı olarak atanan isimler ise Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci oldu.

Böylelikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüyken beraber çalıştığı iki isim bakan yardımcılığına getirilmiş oldu.

Diken'in haberine göre; Tekin, 2018-2023 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak görev aldı. Bu süre zarfında birlikte çalıştığı iki isim, Milli Eğitim Bakanlığı'na yardımcı olarak atandı.

Ömer Faruk Yelkenci, 2018-2022 yılları arasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde rektör danışmanı olarak görev aldı. Ayrıca Yelkenci 2014-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü ve 2016-2018 yılları arasında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü olarak çalıştı. Tekin de 2013-2018 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarıydı.

Bakan yardımcılığına atanan bir diğer isim olan Kemal Şamlıoğlu da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin eski genel sekreterlerinden.

Diğer bakan yardımcıları Ökten bakanlıkta eğitim müşaviri olarak çalışırken Yılmaz’sa 2022’den beri aynı bakanlıkta bakan yardımcısı olarak bulunuyor.