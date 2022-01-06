Milli Eğitim Bakanı Özer, Kılıçdaroğlu'nu bakanlığa almama nedenini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa alınmama nedenine ilişkin 'Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi' dedi.
Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kılıçdaroğlu'nu bakanlığa almama nedenini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa alınmama nedenine ilişkin 'Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi' dedi.
Haber Merkezi