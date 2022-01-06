Milli Eğitim Bakanı Özer, Kılıçdaroğlu'nu bakanlığa almama nedenini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa alınmama nedenine ilişkin 'Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi' dedi. 

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk’te katıldığı programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Özer, 'Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız' sorusuna yanıt verdi. Özer 'Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz' dedi. 