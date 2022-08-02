Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitim sistemi toplumsal mühendislikten çok çekti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Teknopark İstanbul A.Ş. ile Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

DHA'nın haberine göre; Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski politikalarını eleştirerek "Bu eğitim sistemi ne çektiyse toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sistemine yansıması olan yanlış eğitim politikalarından çekti" dedi.

'Toplum çok büyük bedeller ödedi'

Bakan Özer, törende şöyle konuştu:

"Bu eğitim sistemi ne çektiyse toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sistemine yansıması olan yanlış eğitim politikalarından çekti. İşte kat sayı uygulaması da bunlardan bir tanesiydi. İmam hatip liselerinin ve meslek liselerinin yükseköğretime erişimini engellemek için yapılan bu müdahalenin maliyetini bu toplum çok büyük bedeller ödedi. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem iş gücü piyasasının talebini karşılayamamaktan dolayı, bir taraftan okullar arası başarı farkının oluşmasından dolayı ve en önemlisi ortaokul sisteminin bir türlü dengesini bulamamasını getirmiş olduğu maliyetler ödeyerek geçirdik.

Biz farklı bir yaklaşım denemek istedik. Denemek istediğimiz yaklaşım şuydu. Eskiden biliyorsunuz bundan otuz kırk yıl önce eğitim ve istihdam kaynağı arasında bir fark yoktu. Yani devlet eğitimindeydi, aynı zamanda üretim ve hizmet sektöründe olduğu için ana istihdam kaynağı da devletti. Dolayısıyla mesleki eğitim ile ilgili özlemle yad edilen o güzel günler her iki sürecin de ana aktörünün devlet olduğu günlerdi. Sonra tüm dünyada üretim ve hizmet sektöründe devlet yavaş yavaş çekildikçe tüm dünyada mesleki eğitimden devlet çekildi. Ama Türkiye'de devlet çekilemedi çünkü özel sektör bu yükü üzerine almadı"

'Hedefimiz ticarileşmesiydi, meslek liseleri sağladı'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılından alınan tescil sayısının 7 bin 538 olduğunu açıklayan Özer, "2022 yılında hedefimiz aslında bunun ticarileşmesiydi, meslek liseleri bunu da sağladılar. 74 tane ürünün ticarileşmesini sağladılar. Artık meslek liselerinin yurt dışında ihracat yapmaya başladı" dedi.

Özer'in konuya dair konuşması şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmişe yönelik verilerine baktığınız zaman yıllık 2.9 ürünün tescilini aldığını görüyoruz. 3 tane ürün ya tasarımdır ya markadır. 2022 yılında ağustos ayına yeni girdik. 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu tescil sayısı 7 bin 538. Bizim hedefimiz 2022 yılında 7 bin 500'dü onu aştık. 2022 yılında hedefimiz aslında bunun ticarileşmesiydi, meslek liseleri bunu da sağladılar. 74 tane ürünün ticarileşmesini sağladılar. Artık meslek liselerinin yurt dışında ihracat yapmaya başladı. Bir taraftan mahkum edildiği o sıkışık alanda artık hiçbir öğrencinin tercih etmek istemediği, gitmek istemediği ama zorunlu bir destinasyon olarak gittiği lise türünden başarılı öğrencinin yerleşmek için yarıştığı bir lise türüne dönüştü meslek liseleri. Meslek liseleri covid-19 süreci gibi olağanüstü salgınlarda bu devletin, milletin yanında yer alarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için maske, dezenfektan üretti, maske makinesi üretti, solunum cihazı üretti."