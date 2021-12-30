Milli Eğitim Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetti

KPSS'de aldıkları yüksek puanlara rağmen sözlü mülakatlarda düşük not verilerek elenen öğretmenlerin gösterdiği tepkilerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıklamıştı.
Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istediğini, ancak yanıt verilmediğini duyurmuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.