Milli Eğitim Bakanı görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer’in görevinden alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e hitaben bir mesaj paylaştı.

Fakıbaba "Sayın Milli Eğitim Bakanımız; modern yönetimde başarı için sorumluluğu olan herkesi sürece katmak ve gerekli istişareyi yapmak şarttır" notuyla paylaştığı açıklamasında, görevden alma kararını ise "Gidenin neden gittiğini, gelenin nasıl geldiğini bilmediğimiz bir karar" diye niteledi.

Fakıbaba, Bakan Özer’e hitaben sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Şanlıurfamızın çok önemli eğitim sorunları olduğunu biliyorsunuz. Bu sorunların çözümü adına atılacak her adım, şehrin milletvekili olarak bizim için de çok önemlidir. Çünkü halkımıza karşı sorumlu olan ve hesap veren milletvekilleridir. Şehrimizin ciddi eğitim sorunlarını çözmek adına; Milli Eğitim Müdürlüğü değişikliği de dahil atılacak adımlarda milletvekili olarak bizimle de istişare etmek ve sorumluluk paylaşımı hepimizin yararına olur. Gidenin neden gittiğini, gelenin nasıl geldiğini bilmediğimiz bir kararı halkımıza izah etmemizin zorluğunu sizinle paylaşmak istedim."