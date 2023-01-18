Milli Eğitim Bakanı: 280 bin kayıt dışı öğrenci var, 240 bini lise çağında

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Habertürk yazarı Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

Özer, çocuğunu okula göndermeyenlere 500 TL para cezası uygulanmasıyla ilgili, “Biz kayıt olmayan tüm ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Okula gitmeyeni tespit edip valiliklere bildiriyoruz. Nüfus üstünden oluyor; ceza kısmı Millî Eğitim’le ilgili değil. Bu sadece Millî Eğitim Bakanlığı’nın çözebileceği bir problem değil. Buna topyekûn mücadeleyle, Aile ve İçişleri bakanlıklarıyla birlikte çözüm getirilebilir” dedi.

Okul öncesi anaokulu eğitiminde rakamların yükseldiğini ifade eden Özer, “7 bin öğretmenin 7 bin 503’ünü okul öncesi öğretmen olarak almıştık. Orada ciddi bir süreç yaşadık. 2022’nin sonunda, 3 yaştaki yüzde 9 olan okullaşma oranı yüzde 16’ya çıktı. 4 yaştaki yüzde 16, yüzde 38’e çıktı. 5 yaştaki yüzde 65, yüzde 99’a çıktı. Üstelik 5 yaş eğitimi zorunlu olmamasına rağmen. Bu oran İstanbul’da yüzde 45’teydi, şu an ise yüzde 92’de” diye konuştu.

Hiranur Vakfı’ndaki istismar skandalı

Özer, Hiranur Vakfı’ndaki sistematik cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuğun hiç okula gitmemesiyle ilgili, “Cemaatler, tarikatlar kız çocuklarını okula göndermiyorlar gibi bir mesele var. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz ve ne yapacaksınız” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bu olayla bağlantılı değil. Bizim bakanlık olarak amacımız tüm çocuklarımızın eğitime erişebilirliğini sağlamak. Bunun için iki şey yaptık: Birincisi okul öncesi eğitim; 3-5 yaşı sistemin içerisine dahil ediyoruz. İkinci olarak da iki tane proje geliştirdik. Birincisi, eğitimde mevcut olanların terkini azaltacak erken uyarı sistemi. Devamsızlık durumu, akademik başarıları, ebeveynin gelir seviyesi ve ayrı olup olmadığı gibi çok sayıda parametre var. O parametrede, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak prediction (tahmin, öngörü) yaptığın zaman, bir potansiyel görülüyorsa artık bizim rehber öğretmenlerimiz devreye giriyor.”

'280 bin kayıt dışı öğrenci var, 240 bini lise çağında'

280 bin kayıt dışı öğrenci olduğu bilgisini veren Özer, şöyle konuştu:

“İlkokul, ortaokul ve liseden. Bunun 240 bini liseden, ilkokul ve ortaokulda kayıt dışı çok az öğrenci var. 11 bin ilkokulda, kalan kısmı ortaokuldan. Bununla ilgili geçen gün bir toplantı yaptık. En fazla kayıt dışı çağ nüfusunun olduğu 8 il var. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Gaziantep. Tüm il müdürleriyle ve ilçe müdürleriyle toplantı yaptık. Şu anda tek tek seferber olacaklar, ailelerle temas kuracaklar. O çocukların eğitime tekrar dönmeleriyle ilgili seçenekler sunacaklar: Ya okula kayıt ya açıköğretim ya da açık liselerle ilgili seçenekler veya meslekî eğitim merkezlerini kullanma seçeneği. Bir şekilde bunu 3 ay içerisinde yüzde 99’a çıkaracağız.”