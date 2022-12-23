Bakan Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başladığı 6 Şubat 2023'ten itibaren Türkiye'deki tüm okullarda, okul öncesi eğitim görmekte olan öğrencilere ücretsiz yemek verileceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; İstanbul'un Üsküdar ilçesinde katıldığı bir törende konuşan Özer, okul öncesi eğitim kapsamında olan öğrencilere verilmesi planlanan ücretsiz yemek hakkında şöyle konuştu:

"Son zamanlarda yemekle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Çocukların aç kaldığıyla ilgili spekülasyon yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce olmayan sistemi devreye soktu. Taşımalı eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek veriyor. Yaklaşık bir milyon öğrenci taşımalı eğitimde yemek yerken, biz bunu 1,8 milyona çıkardık. Meclisteki bütçe görüşmemde açıkladığım gibi okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz.

Allah'tan bir şey olmazsa, 2023 yılının sonuna kadar demiştik. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta eğitim öğretim başladığı zaman, Türkiye'deki tüm okullarımızda, okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencinin gittiği okulda, taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlayacağız. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla, 1,8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkartacağız bir ay içerisinde."