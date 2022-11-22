Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece öğrencileri onu bilecekti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Gaziantep’in Karkamış ilçesine düzenlenen roket saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Ayşenur Alkan’ın cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Sezgin, "Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor" dedi.

'Çok yönlü bir şehidin karşısındayız'

Sezgin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor. O bütün insanlığın öğretmeni oldu ve kıyamete kadar, insanlık durduğu sürece onun adı öğretmenlik yapmaya devam edecektir. Bizim kültürümüzde, inancımızda ilim yolunda yürürken, ilimle meşgul olurken ölen de şehittir. Dolayısıyla Ayşenur öğretmenimiz hem canını vatan için vermiş bir şehit hem de ilim yolunda yürürken şehit olmuştur. Dolayısıyla bu kadar çok yönlü bir şehidin karşısındayız.

Ayşenur öğretmenimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun, o insanlığın önünde bir rehber, bir nur, bir barış ve sevgi yolu olacaktır. Tuttuğu kalemle insanlığa insanlığı öğretecektir. İnsanlığı bilmeyen vahşi, satılmış o hainlere insanca yaşamanın ne olduğunu anlatacaktır. Ayşenur öğretmenimizin canından daha kıymetli bildiği vatanı, bayrağı, kitabı vardı. O değerler uğruna canını verdi ve değerler uğruna verdiği o canı, ebedileşti. Artık o bütün milletin öğretmeni, bütün milletin bayrağı. Dün ölseydi toprak olacaktı, bugün milletin gönlüne, milletin kalbine gömüldü ve milletin bayrağı oldu." (AA)