AKP'li vekil: Teröristlere olduğu gibi destekçilerine de gereken ders verilecektir

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket saldırısı hakkında konuşan AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Zamanı gelince teröristlere olduğu gibi destekçilerine de gereken ders verilecektir" dedi.

"Öğretmenler gününe iki gün kala hayatının baharında bir öğretmenimize kıyanlar, 5 yaşındaki Hasan Karataş'ı hayattan koparanlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir" ifadelerini kullanan Taşkın, sözlerine şöyle devam etti:

"Saldırıları gerçekleştiren, eli kanlı terör örgütünü ve destekçilerini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Timsah gözyaşları döken birtakım çevrelerden gelen taziye mesajlarını ve isim vermeden 'her türlü şiddete karşıyız' türünden açıklamaları da reddettiğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. Zamanı gelince teröristlere olduğu gibi destekçilerine de gereken ders verilecektir. Hiç kimse bu tür açıklamalarla kendisini temize çıkaramaz."(AA)