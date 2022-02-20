Milli Beka Hareketi Cizre Şube Başkanı 5 milyon TL dolandırıcılık yapıp kayıplara karıştı

Gazeteci Erk Acarer Tarkan ve Sezen Aksu'ya yönelik tehditleriyle gündeme gelen Milli Beka Hareketi'nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın'ın 5 milyon TL'lik dolandırıcılığın ardından kayıplara karıştığını duyurdu.

Acarer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKP’ye yakınlığıyla bilinen Milli Beka Hareketi’nin, Cizre’de devlet dairelerindeki kadroları 35 bin TL’ye sattığına dair bir tutanağı da yayınladı.

“Tarkan ve Sezen Aksu'ya tehditleriyle gündeme gelen Milli Beka Hareketi'nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın, bölgede 5 milyon TL dolandırıcılık yaparak kayıplara karıştı. İş ve mülakat geçme garantisi vererek dolandırıcılık yapıyordu. Soylu ve MBH Genel başkanı ile birlikte" ifadelerini kullanan Acarer ayrıca "Milli Beka Hareketi’nin 35 Bin TL karşılığında devlet kurumuna personel yerleştirmesine dair imzaladığı sözleşmelerden biri” diyerek Milli Beka Hareketi Cizre Şubesi Başkanı Halit Barkın tarafından imzalanmış ve dernek kaşesinin yer aldığı tutanağı da paylaştı.