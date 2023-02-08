Milli basketbolcu Nilay Aydoğan enkaz altında

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi forması giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın, babaannesini ziyarete gittiği Malatya'da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Malatya'daki Mehmet Buyruk Caddesi 64 numaradaki Hakim Bey Apartmanı'nın enkazında kalan Nilay Aydoğan ile birlikte binada 60 kişi olduğu tahmin ediliyor.

Malatya 2. Ordu Komutanlığı bölgesinde devam eden kurtarma çalışması için acilen beton kesici ve iş makinelerine ihtiyaç duyulduğu öğrenildi.

Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Değerli sporcumuz Nilay Aydoğan, Milli takım arasında Babaannesini ziyarete Malatya iline gitmiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda Nilayımızın kaldığı evin yıkıldığı bilgisi gelmiştir ve kurtarma işlemi devam etmektedir. Ailesinden ve yakınlarından güncel bilgiler almaya çalışıyoruz. Dualarımız Nilayımız ile birlikte" denildi.