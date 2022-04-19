Milli atlet trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında milli atlet Ata Yahşi yaşamını yitirdi..

Aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpan kamyonette yolcu olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ata Yahşi’nin Mersin’de düzenlenen “Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası” müsabakalarından memleketi İzmir’e dönüş yaptığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Yahşi 2014 yılında düzenlenen 2012 Triatlon Dünya Kupası’nda 16-19 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu.

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun sosyal medya hesaplarından da olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Triatlon Sporcusu, Triatlon Birinci Kademe Antrenörü, Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi’nin oğlu Ata Yahşi’yi, Yenişehir Triatlonu dönüşü bir trafik kazası sonucu genç yaşta kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, aynı kazada yaralanan bir başka sporcumuz Onur Calp’e acil şifalar dileriz” denildi. (İHA)