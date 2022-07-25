Milletvekillerine 'terörist' diyen Cem Küçük’ün yargılandığı davada karar çıktı

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, 16 Şubat 2021’de katıldığı bir televizyon programında, HDP Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Hüda Kaya’ya yönelik “Hüda Kaya diye bir terörist milletvekili var… Bakın çok net söylüyorum. Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu teröristtir. Bunlar, biri kravat diğeri başörtüsü olan teröristtir. Bana istedikleri kadar dava açabilir bu iki terörist milletvekili” demişti.

Hakkında dava açıldı

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Küçük'ün sözleri üzerine iki milletvekili adına 17 Şubat günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası Küçük hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlaması ile dava açtı.

Küçük: Sözlerim hukuka uygun

Hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi, tarafların iddia ve savunmalarını aldı. Küçük, emniyet ifadesinde “Müştekilere karşı herhangi bir suç içeren eylemim söz konusu değil. Sarf ettiğim sözler hukuka ve gazetecilik meslek etiğine uygun” dedi.

Mahkeme: 'Terörist’ ifadesi hakarettir

Yargılamayı yapan mahkeme gerekçeli kararında, Gergerlioğlu ve Kaya’nın milletvekili olduklarını, dolayısı ile kamu görevi yürüttüklerini hatırlatarak “Terörist ifadesi hakaret mahiyetinde. Katılanların, onur, şeref ve saygınlıklarını zedeleyecek nitelikte” denildi.

Adli para cezası aldı

Mahkeme, Cem Küçük’ün 331 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve anılan süre 6 bin 620 TL olarak hesaplandı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi. Buna gerekçe ise, Küçük’ün 5 yıllık denetim süresinde davaya konu suçu işlemesi oluşturdu.

Davanın açılmasını eleştirmişti

Öte yandan, Küçük, hakkında dava açılmasını ise şu sözlerle eleştirmişti:

"Takipsizlik verilir sandım ama yanılmışım. Tak diye dava açılmış. Ha, ben muhalif yazar olsam Adalet Bakanlığı hemen ses verirdi. Bir de 'yargı Erdoğan ve AK Parti’nin kontrolünde' demezler mi, beni bir gülme alıyor. Ankara’da birileri, 'Ne de olsa Erdoğan gidici. Bari tavır alayım' derdindeler."