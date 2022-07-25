Cem Küçük dozu artırdı: Birce Akalay, Athena Gökhan ve Şahan Gökbakar'ı hedef aldı

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor, yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" şeklindeki ifadesi nedeniyle oyuncu Birce Akalay'ı hedef almayı sürdürdü.

Daha önceki yazılarında Akalay'ı alenen tehdit eden Küçük, bu kez dozu artırdı ve 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimlere yönelik 'nefretini' de ortaya koydu.

"FETÖ’cüler ve sizlerin dostu Hayko Bağdat tarzı Marksist FETÖ yardakçıları fare gibi kaçmadı mı? Engin Özkoç ile aynı kafaya sahip CHP’li Aykan Erdemir fare gibi kaçmadı mı?" ifadesini kullanan Küçük, şöyle devam etti:

"Şimdi bana organize küfrettiren; Birce Akalay’larla, Athena Gökhan’larla, Şahan Gökbakar’larla aynı kafaya sahip Gezi kalkışmacısı Mehmet Ali Alabora ülkemizden fare gibi kaçmadı mı? Tam 8 senedir Londra’da İngiliz emperyalizmine sığınmış durumda Alabora... PKK’lılar, FETÖ’cüler, Marksistler fare gibi kaçtılar Türkiye’mizden. Bunlar da kaçacak. Biz dimdik ayakta kalacağız her zaman olduğu gibi.

Biz bu ülkenin Türk milliyetçileri ve Müslüman muhafazakârları yani Türklük gururuna ve İslam şuuruna sahip kahir ekseriyeti mücadeleye hazırız. Biz kefenimizi cebimize koymuş insanlarız. Bizler ölümden korkmayız ama sizler tavuklar gibi korkaksınız."

Küçük, iktidar medyasının hedef aldığı kişiler için kullandığı ezberi de yazısını noktalarken tekrar etti:

"Devlet yetkililerimizi alenen tehdit eden Birce Akalay hayatında bir kere bile PKK terör örgütünün şehit ettiği kahraman Mehmetçiklerimizle ilgili bir mesaj paylaşmış mı? Paylaşmamış. FETÖ’cülerin 15 Temmuz’da şehit ettiği kahramanlarımızla ilgili bir küçük not paylaşmış mı? Bir kere bile paylaşmamış. Bunlar yerli ve millî değil. Çünkü Netflix’de rol kovalarken şehitlerimizi, yani Türk milletini yok saymak zorunda Birce Akalay gibiler. Emperyalizm memnun olmaz Türk şehitlerimizden bahsedilmesinden."

Akalay geçen tehdit yazısı ve bu yazı sonrası Küçük'e herhangi bir yanıt vermedi.