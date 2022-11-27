Milletvekilleri hakkında hazırlanan onlarca fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Adalet Bakanlığı, dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 32'si HDP'li, 39 milletvekili hakkında hazırlanan 63 fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.

AA'nın aktardığına göre, HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er fezleke bulunuyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.

Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten bir dosyası bulunuyor.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamalarını kapsıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer alıyor.