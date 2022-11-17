CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Yalova Belediyesi'nde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine "hakaret ve tehdit"te bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, "hakimlere alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke hazırlandı.

NTV'nin haberine göre, başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.