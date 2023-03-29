Millet Partisi'nden YSK'ya 'Millet İttifakı' itirazı

Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel, partililerle birlikte YSK Başkanlığına sundukları itiraz dilekçesinin ardından yaptığı açıklamada, "Altılı Masa'nın ittifak adı Millet İttifakı olamaz. Çünkü Millet Partisi kendi adı ve logosu altında tek başına seçimlere giriyor" ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nı oluşturan Altılı Masa'nın bu ismi benimsemesinin siyasi ahlaka sığmadığını ileri süren Küçükgüzel, şöyle devam etti:

"Dünyanın en zengin dillerinden güzel Türkçe'mizde kelime kalmadı mı ki Millet Partisi'nin ön adı olan millet adını ittifakınızda ad olarak kullanıyorsunuz. Siz ad bulamadıysanız bize söyleseydiniz, biz size yakışan bir ad bulurduk. Altılı Masa kendine başka bir ad bulmalıdır. Altılı Masa'nın, Millet Partisi'nin adını ittifak olarak belirlemesi ahlaki, hukuki, yasal değildir. Nezakete sığmaz, siyasi ahlaka, erdeme aykırıdır. Ayıptır, haksızdır. Kanunlara açıkça aykırıdır. Her partinin ön adları kendine özeldir."

Parti olarak düşüncelerini daha önce de kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Küçükgüzel, parti adlarını ittifak adı olarak kullanmaları halinde Altılı Masa'ya 'gasp ittifakı' diye hitap etmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Küçükgüzel, "Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu'na Altılı Masa'nın ittifak adındaki millet ön adına itiraz başvurumuzu yapıyoruz" diye konuştu. (AA)