'Millet İttifakı’nın ruhunu özetleyen çağrı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'a yaptığı çağrı sonrası TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Sayın Kılıçdaroğlu halka 'sandığı bekle' derken TÜSİAD’a 'konuşsanıza' diyor. Patronları eyleme çağırıp halka itidal tavsiye etmek Millet İttifakı’nın ruhunu ne güzel özetliyor" diyen Okuyan, "Patronlar konuşuyor, patronlar gülüyor, patronlar kazanıyor, patronlar yönetmiyor mu zaten?" ifadesini kulandı.