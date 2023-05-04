Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da bir araya gelecek

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ekonomi yönetimine yönelik “Şampiyonlar Ligi hazır” açıklamasından sonra bir gelişme yaşandı.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, CHP, İYİP, Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek’in ekonomi kurmayları İstanbul’da organize edilen kahvaltıda bir araya gelecek.

Ekonomik söyleme ilişkin genel bir değerlendirmenin yapılacağı kahvaltıda, seçim sonrası kritik kurumların başına getirilecek isimlerin de masaya yatırılması bekleniyor. Kahvaltıda ayrıca mevcut ekonomik verilere yönelik bir sunumun da yapılacağı belirtiliyor.

Ekonomi kurmayları kahvaltının ardından hep birlikte İstanbul Mitingi’ne geçecek.