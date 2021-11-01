Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve bakanlarını açıkladı: 'Birinci ağızdan duydum'

Yeniden yayına başlayan Flash TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın adayını ve olası bakanlarını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kesinlikle aday olacağını ileri süren Aygün, "Akşener Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı konumunda. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu da bu şekilde, onların olacağı bir modelle seçime gidilecek" dedi.

Aygün, Kılıçdaroğlu'nun kafasında önden kabineyi ilan etmenin ve seçime öyle gitmenin olduğunu dile getirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, iddialarına ilişkin "birinci ağızdan duydum" diyen Aygün, Akşener’in Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak başbakanlık yapar gibi görev alacağını, Ali Babacan’ın ekonomiden, Davutoğlu’nun AB’den, Temel Karamollaoğlu’nun da teknolojiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ileri sürdü.