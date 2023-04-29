Millet İttifakı'nın bürokrasi adımları şekillendi: 'İsimler belirlendi'

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiye hitaben çıkışlarıyla ‘Kanunsuz işleri imzalamayın’ mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu bu mesajı verirken, bir yandan da bürokraside ‘birlikte çalışılacak isimler’ belirlenmeye başlamıştı.

Son dönemde iktidarın yargı, enerji ve finansta baskıyı iyice artırdığını tespit eden CHP yetkilileri, bu üç alandaki bürokratları ‘rahatlatmak amacıyla’ bazı açık mesajlar vermeyi planlıyor.

'Biraz daha dayanın'

Diken'den Altan Sancar'a konuşan bir CHP yetkilisi, özellikle finans alanındaki bürokratların atacakları imzaların başlarına dert olacağını düşündüğünü belirtti. Bankacılık alanındaki bürokratların son dönemde çok üzerine gidildiğini kaydeden CHP yetkilisi, bu kişilerin imza atmadığını ve genelde izne çıktığını söyledi. Yetkili, verecekleri mesajlarla bürokratlara “Biraz daha dayanın” diyeceklerini vurguladı.

İsimler belirlendi

Edinilen bilgilere göre ittifakın özellikle ekonomi ve yargı alanında birlikte çalışmaya karar verdiği isimler belirlendi. AKP’nin 20 yılı aşan iktidar süresinde ‘büyük yolsuzluklar’ tespit eden millet ittifakı yetkilileri üç alanda ‘sakıncalı kararlara’ imza atmakta direnen bürokratlarla yola devam etmeyi düşünüyor. Bu bürokratları ‘rahatlatmak için’ millet ittifakının seçimi kazanması durumunda birlikte çalışacağı hükümet üyelerinin açık edilmesi planlanıyor.

Üç isim öne çıktı

Habere göre, ittifak her ne kadar bakanlıkların dağılımı için seçim sonuçlarını bekleyecek olsa da bazı kritik bakanlıklar için belirli isimlerin dillendirilmesi bu nedenle tercih ediliyor. Bu bağlamda adalet bakanlığı için CHP’li Muharrem Erkek, enerji bakanlığı için CHP’li Ahmet Akın ve ekonomi için İYİP'li Bilge Yılmaz’ın adı bu nedenle sık sık gündeme geliyor.

İşaret edilen isimlerin de bu bağlamdaki açıklamalarıyla söz konusu bürokratlara “Birlikte çalışacağız, sizi biliyoruz” mesajı vermesi sağlanıyor.

Bazıları 'nakde' dönüyor

Öte yandan Millet İttifakı yetkilileri, kendilerine bu üç alandaki bazı bürokratların bazı mal varlıklarını elden çıkardığına dair bilgi ulaştığını söyledi. Yetkililere göre ‘geleceğini AKP’ye bağlayan’ bazı isimler, seçim sonrasına hazırlanmak için kimi taşınmazlarını nakde çevirmeye devam ediyor. İttifak kurmayları bu bürokratların ‘kaçma ihtimalleri’ olduğunu da açık biçimde dile getirirken bu durumdan AKP’nin de büyük rahatsızlık duyduğunun altını çiziyor.