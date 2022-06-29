Millet İttifakı'nın adayını açıklayacağı tarihi duyurdu

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat'a yaptığı atıfla, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını 29 Ekim'de açıklayacağını dile getirdi.

Zeyrek'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Türkiye'nin en büyük muhalefet bloğu olan “Altılı Masa” 3 Temmuz'da İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor.

Öyle görünüyor ki Akşener'in ev sahipliğindeki beşinci toplantının temel gündemini “aday” mevzusu oluşturacak.

Liderler o gün aday konusundaki “ortak aday” gibi önemli detayları netleştirecekler.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o toplantıya, son dönemde yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarından oluşan bir raporla katılması bekleniyor.

Edindiğim bilgiye göre o raporda, Meral Akşener'in sıkça ifade ettiği “13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak” görüşünü destekleyen sonuçlar yer alıyor.

Rapordaki bütün göstergeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aday olacağı bir seçimi, her durumda kaybedeceğini gösteriyor.

Altılı Masa'nın diğer partilerinde de benzer raporlar olduğu biliniyor.

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Beşinci “Altılı Masa” toplantısında aday konusunda da ilginç bir karar çıkabilir.

CHP kulislerini yakından takip eden Politikyol.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat PolitikTV canlı yayınında ilginç bir kulis paylaştı.

Fırat'a göre, Millet İttifakı ortak aday belirleyecek ve adayın ismini 29 Ekim günü kamuoyuna duyuracak.

CHP'nin masaya getireceği raporda örtülü “aday Kemal Kılıçdaroğlu olmalı” mesajı da var gibi.

Ancak, öyle anlaşılıyor ki diğer beş lider ortak adayın Kılıçdaroğlu olması konusunda henüz hemfikir olmamış.

Altı parti de beşinci toplantıdan sonra 29 Ekim'e kadar kamuoyu yoklamalarını yoğunlaştıracaklar.

Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu dışında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da gündemde. Akşener her ne kadar “Başbakan” olmak istese de ittifakın aday adayları arasında görülüyor."

Ayrıca Zeyrek yazısında erken seçim için kulislerde 14 Mayıs 2023 tarihinin dolaştığını belirtirken "AKP, Türkiye'de Demokrat Parti'nin "yeter söz milletin" sloganıyla iktidara geldiği seçimlerin yapıldığı gün erken seçim yapabilir" diye yazdı.