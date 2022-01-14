Millet İttifakı'nı sonlandıracak öneri: 'Yeni ittifak teklifi masada, liderler sıcak bakıyor'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ev ziyaretlerinin nedeni belli oldu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Davutoğlu'nun iki liderle başlattığı program dışı görüşmelerinin temel konusu "yeni bir ittifak tasarımı" üzerinde çalışılması önerisi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na yeni ittifak modeli ve bunun sağlıklı işlemesi için de bir mekanizma kurulması önerisi götüren Davutoğlu, liderlerin uzlaşması halinde bunun en kısa sürede bir deklarasyonla kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

Davutoğlu'nun bu hamlesinin altında ise yeni kurulan bir parti olarak "Millet İttifakı'na eklemlendi" algısını engellemenin yanı sıra, "seçmene güven verecek bir ittifak mekanizması oluşturulması arayışının yattığı" konuşuluyor.

'Millet İttifakı bir yere geldi ama tıkandı'

Gelecek Partisi kaynakları, parlamenter sistemi savunan muhalefet partilerinin "iktidar ve sistem değişikliği" iddiasıyla yola çıktığını ve bunun için seçmene güven verecek bir ittifak modelinin ortaya konulması gerektiğini belirtirken, mevcut Millet İttifakı'nın yapısının bunun için yeterli olmadığını söylüyor:

"Millet İttifakı bir yere geldi ama tıkandı, durdu. Aralarında bir senkronizasyon sorunu var. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi bile liderler zirvesi gibi oluyor. Fakat Millet İttifakı'nın liderleri onlardan daha az bir araya geliyor. İktidara aday olan ittifakın ortakları daha fazla bir araya gelmeli. Biz bu konudaki tavsiyelerimizi de söylüyoruz.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilecek. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilmesinden sonra da bir seçime gidilecek ve orada da başarı sağlanması gerekiyor. Çok zorlu, sancılı bir süreç var önümüzde. Onun için ilkeleri baştan belirlenmiş, sağlıklı işlemesi için mekanizmaları oluşturulmuş daha üst bir ittifak tasarımı oluşturulması gerekiyor. Biz eğer böyle bir yeni ittifak tasarımı olursa, içinde yer alacağımızı söylüyoruz."

'Sıcak bakılıyor' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefeti "Kim aday olacak?" tartışması üzerinde ayrıştırmak ve çatıştırmak istediğini belirten Gelecek Partisi kurmayları, bu tartışmanın önünü kesmek için "yeni ittifak modelinin ilkeleri ve mekanizmalarının" oluşturularak bir an önce kamuoyuna açıklanması gerektiğine işaret ediyor.

Davutoğlu'nun bu görüşleri hem Kılıçdaroğlu, hem de Akşener'e ilettiği belirtilirken, iki liderin de bu önerilere sıcak baktığı vurgulanıyor.

Gelecek Partisi kurmaylarının verdiği bilgiye göre Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşmeleri önümüzdeki günlerde de "yeni bir kompozisyonla" devam edecek. CHP ve İYİP liderleri ile kesin uzlaşmaya varılması halinde, "yeni ittifak tasarımı" önerisi diğer muhalefet partileriyle de tartışılacak.

Son durumu anlattı

Öneri konusunda iki liderle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini belirten bir parti yöneticisi, BBC Türkçe'ye gelinen noktayı şöyle anlattı:

"Gelecek hafta biz yine görüşmelere devam edeceğiz. Ama bu görüşmelerin biraz farklı kompozisyonu olabilir. Bu çalışmayla ilgili ortak mesaj verme yolunda çaba sarfediyoruz ve bu konuda da adım atıldı. "Türkiye'de seçimlerde hiç kimsenin kaybettiği düşüncesine kapılmadığı, herkesin kazandığını hissedeceği bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda seçimden önce muhalefet olarak seçmene güven verecek, ilkelerin ortaya konulduğu bir ortak açıklama yapılabilir. Bu bir deklarasyonla olabilir. Ama bunun çok gecikmeden, kısa bir süre sürede hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genel Başkanımız da bu görüşleri Millet İttifakı'nın liderlerine iletti."