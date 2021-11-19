Millet İttifakı'ndan 'ekonomi' kararı: Altılı masa kuruluyor

Merkez Bankası'nın faiz kararından önce bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "güçlendirilmiş parlamenter sisteme" geçiş için yürütülen çalışmada olduğu gibi altı 'muhalefet' partisinin ortak bir ekonomi masası kurması gerektiği görüşünde anlaştığı öğrenildi.

DW Türkçe'ye konuşan CHP ve İYİP kurmayları altılı ekonomi masasında CHP ve İYİP'in yanı sıra DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin olacağını ve bu partilere davetin yapıldığını aktardı.

Bu dört partinin de CHP ve İYİP'in davetine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Partiler, ekonomideki sorunları belli başlıklar altında toplayıp çözüm önerilerini gündeme getirecek.

Öte yandan önceki gün Habertürk TV'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçaroğlu, iktidara geldiklerinde nasıl bir ekonomi yönetimi izleyecekleri sorusuna "İşin dinamosunu özel sektör oluşturacak" diye yanıt vermişti.