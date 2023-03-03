Millet İttifakı'ndaki partilerden Akşener tepkisi

Akşener'in masayı deviren açıklamalarının ardından, ittifaktaki DEVA ve DP'den ilk açıklamalar geldi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener dün gerçekleşen 6’lı masa toplantısının sonrasında partisinin başkanlık divanı ve milletvekilleriyle gece 3’e kadar toplantı yapması sonrası, bugün de 13:30’da Genel İdare Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener basın toplantısına "En sonda söyleyeceklerimi, en başta söyleyeyim: Geldiğimiz noktada, İYİ Parti bir kıskaca alınmış; bir dayatmaya, mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır, Türk Milleti’ne yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette, buna boyun eğmeyecektir, devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır" sözleriyle başladı.

“Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk eden Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.

Bunun ardından, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz'dan tepki geldi. 

İşte o tepkiler: 

Saadet Partisi'nden ilk açıklama

Akşener'in açıklamalarının ardından Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Biz yola çıktığımız şekliyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı. 

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