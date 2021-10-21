Millet İttifakı'na üç parti daha katılıyor

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü görüşmesinde seçim döneminde ekonominin ön plana çıkarılmasının gündeme geldi.

Haberde, Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun ittifakın genişlemesini de görüştüğü belirtilerek ortak parlamenter sistemi çalışması yapan diğer partilerin de ittifaka katılacağı öne sürüldü.

Çalışmada bulunan Deva Partisi ile Gelecek Partisi’nin yanı sıra Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) ittifaka katılmasının beklendiği iddia edildi. Sarıgül’ün ittifak teklifine olumlu yaklaştığı dile getirildi.

Akşener’le görüşmelerinin ardında, Deva ve Gelecek partilerinin liderlerinin ittifak katılma durumlarını yetkili kurullarıyla görüşeceği kaydedildi.

Haberde, “Millet İttifakı’nın, 2023 seçimlerine de Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat, Türkiye Değişim Partisi, İYİP ve CHP olarak gireceğinin altı çiziliyor” dendi.

İttifakın seçime ‘Cumhur tek, Millet birlik’ sloganıyla gideceği ifade edildi.

Öte yandan Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi’nin ittifaka sıcak bakmadığı belirtildi.