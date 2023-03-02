Millet İttifakı toplantısının ardından genel başkanlardan paylaşım

Millet İttifakı'nın toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtilmişti.
Toplantıda cumhurbaşkanı adayı olarak yalnızca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının görüşüldüğü ve adaylığı konusunda uzlaşıldığı iddia edilmişti.
Akşener ve Kılıçdaroğlu paylaşımda bulunmadı
Söz konusu toplantının ardından Millet İttifakı'na mensup partilerin genel başkanları sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan toplantıya ilişkin paylaşımda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının ardından kurmayları ile parti genel merkezlerinde bir araya geleceği bildirilmişti.
Genel başkanlar tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:
- Ali Babacan: "Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."
- Ahmet Davutoğlu: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten başta ev sahibimiz Sn. Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."
- Gültekin Uysal: "Aziz Memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, 'devlet' olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz."
- Temel Karamollaoğlu: "Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum."