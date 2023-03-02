Millet İttifakı toplantısının ardından genel başkanlardan paylaşım

Millet İttifakı'nın toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtilmişti.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayı olarak yalnızca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının görüşüldüğü ve adaylığı konusunda uzlaşıldığı iddia edilmişti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu paylaşımda bulunmadı

Söz konusu toplantının ardından Millet İttifakı'na mensup partilerin genel başkanları sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan toplantıya ilişkin paylaşımda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının ardından kurmayları ile parti genel merkezlerinde bir araya geleceği bildirilmişti.

Genel başkanlar tarafından yapılan paylaşımlar şöyle: