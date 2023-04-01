'Millet İttifakı seçime üç partiyle girecek' iddiası

Milletvekili listelerini oluşturmak için çalışmaya başlayan Millet İttifakı, formüller üzerindeki tartışmalarını sürdürüyor. İYİP'in, bir ve iki milletvekili çıkarılan iller dışında bireysel yarışacağı bildirilirken Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi arasındaki liste görüşmeleri sürüyor.

Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Parti (DP), milletvekili listeleri konusunda kararını veren ilk parti oldu. DP, seçimlere CHP listelerinden girecek. Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi ise seçimlere ortak listelerle girmenin yollarını tartışıyor.

Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, HDP’nin seçimlere girmemesi ile birlikte sandık görevlisi atayamayacağını ve 180 bin sandıkta denetim imkanının Saadet Partisi’ne geçeceğini bildiren ittifak üyeleri, büyük oranda bu partinin listelerinin kullanılmasını istiyor. Gelecek Partisi’nin de Saadet Partisi’nin listelerinin kullanılmasına itirazının olmadığı bildirildi.

Ortak liste konusunda kararı beklenen DEVA Partisi’nde iki ayrı görüşün dillendirildiği öğrenildi. Buna göre, parti içi bir grup, “Bu ilk seçimimiz. Seçmene kendimizi göstermemiz ve partimizi test etmemiz gerekiyor” görüşünü dile getirerek DEVA’nın 41 ilde seçimlere girmesi, kalan 40 ilde ise ittifak olarak ortak liste kullanılması taraftarı. Ancak bu görüşe seçimlerde kendi listelerini kullanmak isteyen İYİP'in karşı olduğu ifade edildi. DEVA'da bazı parti yöneticileri ise Saadet Partisi’nin sandık temsilinde yetkilendirilecek olması ve daha tanınır bir kimliğe sahip olması nedeniyle avantajlı olacağı görüşünde. Bu formülün kabulü durumunda Millet İttifakı, seçimlerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi logoları ile temsil edilecek.

Millet İttifakı’nın birbirlerine rakip olmadan, ortak listeler çıkarmayı tartıştığı il sayısının ise 12 olduğu öğrenildi. Bu iller, iki milletvekili çıkaran Artvin, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Sinop, Bartın, Kilis, Iğdır ve bir milletvekili çıkaran Dersim ile Bayburt olacak.